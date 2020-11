L’ex Milan Abbiati: “Ad oggi si affrontano due squadre da scudetto. Gattuso come pochi”

L’ex portiere del Milan, Christian Abbiati, ha rilasciato parole importanti alla Gazzetta dello Sport sul momento di forma di Napoli e Milan. In primis ha voluto elogiare l’operato di mister Rino Gattuso, affermando che: “Ho visto pochi allenatori come Gattuso, conosco bene il suo metodo di lavoro e so che pretende dai suoi. Lo confermo grazie alla mia esperienza nel club, quando allenava il Milan”.

Poi su Milan e Napoli: “Entrambe le squadre possono lottare quest’anno per lo scudetto, è un campionato equilibrato e lo sarà fino alla fine. Diverse squadre si contenderanno il primato”.