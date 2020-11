Tuttosport – Contro il Milan, Elmas giocherà sottopunta nel 4-2-3-1

Con l’assenza di Osimhen, l’impatto dei centrocampisti in zona gol sarà indispensabile. Per questo, non è da escludere che Eljif Elmas giochi titolare contro il Milan.

Ne scrive oggi Tuttosport, che anticipa le scelte di formazione di Gattuso:

“Fortunatamente per Gattuso, ieri è tornato ad allenarsi con il gruppo Eljif Elmas (anche Fernando Llorente che, però, è virtualmente fuori dalla rosa) che dovrebbe essere schierato titolare nella stessa posizione in cui gioca con la Nazionale macedone: sottopunta nel 4-2-3-1. Al posto di Hysaj dovrebbe esserci Mario Rui, mentre a centrocampo bisogna capire se giocherà uno tra Diego Demme e Stanislav Lobotka, nel caso in cui non dovesse esserci Bakayoko. Tra i pali, invece, spazio ad Alex Meret che oggi rientrerà dalla Nazionale”.