Juve, l’ex Cobolli Gigli: “Juve-Napoli? Doveva essere giocata! Vi dico chi avrebbe vinto”

Giovanni Cobelli Gigli, ex presidente della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla vittoria a tavolino assegnata alla compagine torinese, assegnata in seguito all’imposizione da parte dell’Asl di Napoli che impediva la partenza degli azzurri direzione Torino: “Doveva essere giocata. Se fossi Gattuso penso che avrei premuto per scendere in campo, anche perché probabilmente l’avrebbe vinta il Napoli. Secondo me è stato un errore non giocarla. In quanto scritto dal Giudice Sportivo, si vedono una serie di forzature, con la creazione delle condizioni perché il Napoli non partisse. Se la sentenza dovesse ribaltarsi, sarà ben accetta”.