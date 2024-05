Brutta prova nonostante la buona volontà: il giudizio su Cajuste dei maggiori quotidiani

Non un’ottima prova quella di Cajuste contro l’Udinese, che nonostante la buona volontà non dà un grande contributo alla sua squadra e al 73′ viene richiamato in panchina da Calzona. Questo il giudizio dei maggiori quotidiani italiani:

Voto 5.5 per La Gazzetta dello Sport: “Troppi disimpegni frettolosi e fuori misura. Meglio nella ripresa, quando impegna anche Okoye”.

Voto 5 per Il Corriere dello Sport: “Apporto offensivo quasi nullo. Calzona lo richiama, gli chiede di muoversi di più. E lo svedese lo ascolta, ma non più di tanto”.

Voto 5 per Il Mattino: “Timido e spaesato, però nessuno lo aiuta. E in ogni caso fatica quando c’è da fare a sportellate e infatti cala col passare dei minuti quando gli spazi diventano ampi”.