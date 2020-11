L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno ha focalizzato la sua attenzione sulle prossime tre gare che il Napoli disputerà consecutivamente in casa. Il giornale infatti, evidenzia come la squadra di Gattuso renda meglio in trasferta che in casa. Gli azzurri sono attualmente imbattuti nelle gare disputate al di fuori delle “mura amiche”, mentre al San Paolo sono reduci dalle due sconfitte con l’AZ Alkmaar in Europa League e in campionato con il Sassuolo rimediate in quattro partite.