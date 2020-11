Gazzetta – Bakayoko influenzato: è in isolamento a casa

Bakayoko, centrocampista del Napoli, registra da ieri febbre alta. L’esito negativo del tampone di ieri sembrerebbe scongiurare l’ipotesi Covid. Ma, intanto, il calciatore partenopeo resta isolato a casa.

Questo è quanto emerge dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport: “Il francese ieri registrava una temperatura alta. Lo staff medico del Napoli, visto l’esito dei tamponi di ieri, presume che non si tratti di Covid. Ad accreditare questa tesi anche i sintomi finora accusati dal centrocampista, che porterebbero ad escludere un contagio del virus. Comunque Bakayoko, per il momento, rimane isolato a casa. Lui, però, conta di tornare disponibile per il big match di domenica sera contro il Milan, dove ha giocato sotto la guida di Gattuso”.