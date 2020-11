David Ospina, portiere del Napoli, ha saltato la gara di ieri con la Colombia per problemi fisici. Il portiere partenopeo, infatti, era arrivato in Nazionale non al massimo della forma a causa di un problema nato durante il match contro il Bologna.

La redazione di Espn ha dichiarato che il colombiano ha riportato un infortunio muscolare. Una volta tornato a Napoli sarà visitato dallo staff medico azzurro e capirà l’entità dell’infortunio.