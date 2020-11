Gazzetta – Inter su Milik: Marotta propone un calciatore, i dettagli

L’Inter è sempre più interessata all’attaccante di proprietà del Napoli Arek Milik. Infatti, secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nella trattativa rientrerebbero anche altri due calciatori.

In particolare: “L’Inter potrebbe tentare di convincere De Laurentiis alla cessione anticipata e le strade sarebbero due: uno scambio con Vecino – che piace a Gattuso e garantirebbe una vera alternativa per muscoli e centimetri a Bakayoko nella mediana azzurra, ma attualmente ancora fermo ai box per infortunio – oppure con un ulteriore sconto sui 18 milioni che il Napoli chiede per il polacco. Tra i due club, poi, c’è “relativamente” in ballo il riscatto di Politano, arrivato a Napoli lo scorso gennaio in prestito con obbligo di riscatto a partire dal 2021″.