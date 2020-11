CdM – Osimhen in campo contro il Milan? Oggi si valuteranno le condizioni

In forte dubbio la presenza di Victor Osimhen nel big match di domenica Napoli-Milan. Infatti, il nigeriano è uscito in barella durante il match in Nazionale.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, l’attaccante potrebbe saltare sia la sfida con i rossoneri che quella in Europa League contro il Rijeka: “Osimhen non avverte dolore ma bisognerà monitorare la lussazione alla spalla destra e gli eventuali danni che ha generato. L’attaccante si recherà a Villa Stuart dal Prof. Castagna, che in precedenza si è occupato dell’operazione alla spalla sinistra di Chiriches. Una volta accertata l’entità dell’infortunio, si capiranno le terapie opportune e il programma di recupero. Molto in dubbio, pertanto, la presenza del centravanti contro il Milan”.