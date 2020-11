Gazzetta – Caos infortuni Napoli: ADL è una furia

Non sono ore semplici per il patron azzurro Aurelio De Laurentiis. Infatti, secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ADL non avrebbe affatto preso bene la notizia delle diverse assenze che vi saranno nel big match di domenica sera contro il Milan.

Stando alle ultime, all’appello dovrebbero mancare Hysaj, risultato positivo al Coronavirus, il portiere Ospina, infortunatosi in Colombia durante un match con la sua Nazionale ed, infine, ancora incerta la presenza di Bakayoko, il quale presenta ancora sintomi influenzali. Si attendono, pertanto, aggiornamenti nelle prossime ore.