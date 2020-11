Eljif Elmas è stato schierato ancora titolare in nazionale per la sfida contro l’Estonia. Il piccolo eroe che ha portato ,insieme a Pandev e compagni, la squadra per la prima volta all’europeo ormai è un perno fisso della Macedonia del Nord. La partita adesso sta per finire con proprio la Macedonia in vantaggio, settimana da sogno per il dodici azzurro.