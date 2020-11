Per i prossimi gradi di giustizia, la Ssc Napoli, come riporta l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, è pronta ad aumentare il pool legale e ad affidarsi ad almeno un altro avvocato per i ricorsi davanti al Coni e molto probabilmente davanti al Tar.

L’idea del Napoli è quella di affiancare a Mattia Grassani un avvocato amministrativista proprio per l’eventuale grado di giudizio davanti al Tar.