Serie A, le formazioni ufficiali di Udinese-Milan: Gotti col tridente

Alle 12:30 sarà di scena il Milan alla Dacia Arena contro l’Udinese nella gara valevole per il lunch match della sesta giornata di Serie A. I rossoneri, ancora imbattuti e capolisti, non perdono da 23 partite e vorranno continuare a stupire, mentre i padroni di casa, reduci da una sconfitta a Firenze per 3-2, cercheranno di riprendersi, visto che al momento occupano il terzultimo posto in classifica. Queste le formazioni ufficiali scelte di Gotti e Pioli:

UDINESE (4-3-3)– Musso; Larsen, Becao, De Maio, Samir; Pereyra, Arslan, de Paul; Pussetto, Okaka, Deulofeu

MILAN (4-2-3-1) – Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessiè, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.