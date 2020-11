Conte, a breve il nuovo DPCM: lockdown nelle regioni più colpite

Come riportato da Il Corriere della Sera, tra lunedì e martedì sarà firmato un nuovo DPCM dal premier Giuseppe Conte, dopo la riunione avuta con il Comitato Tecnico Scientifico. Non ci sono ancora le condizioni per chiudere tutto il Paese come a marzo e per chiudere le intere attività, ma il governo procederà con lockdown locali nelle regioni più colpite, come Lombardia e Campania. Inoltre, sarà imposto il divieto di spostamento tra regioni, saranno chiusi i centri commerciali nei weekend, limitazioni per le altre attività commerciali e il coprifuoco anticipato.