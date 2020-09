Sergio Reguilon, terzino che interessa anche al Napoli, è prossimo al trasferimento in Premier League: destinazione Manchester United. La trattativa con il Real Madrid sta per chiudersi per una cifra intorno ai 25 milioni di euro. Il Real non vuole perdere del tutto il giocatore e per questo sta cercando una soluzione per mantenere ancora una sorta di controlla su di lui: possibile clausola di recompra. Lo riporta il quotidiano spagnolo Marca.