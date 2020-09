E’ terminato il secondo turno dei gironi di Nations League, in campo questa sera anche Kosovo-Grecia, Spagna-Ucraina e Serbia-Turchia. In campo anche il neo acquisto azzurro – Rrhamani -, il centrocampista della Selection, Fabian Ruiz e Maksimovic. Vittoria per il numero 8 del Napoli e della Nazionale spagnola per 4-0, meno sorridente è il risultato della partita fra Kosovo e Grecia. Infatti il Kosovo ha perso 1-2, un altro risultato negativo per Rrhamani e la sua nazionale che non vincono una partita da un anno. Pareggia invece la Serbia di Maksimovic che in 10 riesce a tenere il risultato sullo 0-0.