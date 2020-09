PSG in difficoltà per il FPF, Leonardo: “Abbiamo bisogno di vendere”

Il Covid ha generato diverse perdite per molti club europei ed a risentirne sono anche i top club che non possono introdurre capitale proprio per il FairPlay finanziario. Tra questi, ovviamente, c’è anche il Paris Saint-Germain per il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canal+ il direttore sportivo Leonardo. Ecco di seguito le dichiarazioni della legenda milanista:

“Noi, come tutti gli altri club dobbiamo prima vendere per comprare. Per il FPF non possiamo mettere altro denaro, ma nessuno acquista perché anche gli altri club si trovano nella stessa situazione. Bisognerà essere creativi nel mercato in entrata. Avevamo pensato a Leo Messi ma alla fine l’argentino ha deciso di rimanere al Barça“.

Su Cavani poi l’ex allenatore di Inter e Milan ha dichiarato:

“La decisione su di lui e su Thiago Silva è stata difficile, sono idoli del nostro club ma avevamo preso la decisione a marzo per questioni finanziarie. All’ultimo momento avevamo anche cercato di trattenere Thiago, ma lui ci ha detto di no“.

Infine sulle stelle Mbappé e Neymar:

“Vogliamo continuare con loro, sono i migliori dopo Messi e Ronaldo. Dobbiamo trovare il momento migliore per mettere nero su bianco e continuare assieme”.