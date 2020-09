Spadafora sul ritorno dei tifosi agli stadi: “A fine settembre valuteremo”

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni circa la possibilità di rivedere nella prossima stagione i tifosi allo stadio. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Chiaramente anche io pensi che le partite di calcio con il pubblico sia un’altra cosa, la settimana prossima ci sarà la ripartenza della scuola e sarà un test importante per il paese. Vedremo cosa accadrà ed alla fine di settembre valuteremo se riprendere eventualmente con il pubblico. Nel frattempo sto lavorando per fare in modo che ci sia un accesso ridotto di un migliaio di tifosi come accade ai concerti e nei teatri“.