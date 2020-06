Jorginho si complimenta con Mertens su Instagram: questo il messaggio

Ieri il gol dell’1-1 ha permesso al Napoli di approdare in finale ma non solo per questo è stato importante: è stato, infatti, il gol che ha permesso a Dries Mertens di diventare il marcatore più prolifico della storia azzurra. Per questa ragione un suo ex compagno di squadra ha voluto, tra gli altri, omaggiarlo con una story su Instagram che riportiamo di seguito:

