A Sky Sport durante lo speciale dell’emittente per celebrare i 122 di Dries Mertens con la maglia azzurra, è intervenuto anche Tommaso Maturo; tassista personale e amico del belga. Ai microfoni di Sky ha rivelato un retroscena riguardante il gol dedicatogli dall’attaccante azzurro. Qui le sue parole:

“La nostra amicizia è nata tramite la passione in comune per i cani. Juliette (il cane di Dries) per lui è una figlia, ci è molto legato. A lui piace molto essere chiamato Ciro. Dopo Torino-Napoli andammo a distribuire pizze ai senzatetto e ai bisognosi, fu un bellissimo gesto. Una volta, mentre andavamo a Castel Volturno, gli dissi scherzando che non mi aveva mai dedicato un gol. Allora, si ricordò e come promesso dopo il gol contro il Liverpool ebbe un pensiero per me imitando un tassista e mettendo il pallone sotto la maglietta, indicando la mia pancia.”