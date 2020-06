CdS – ADL al veleno: “Sarri ci ha traditi! Vi svelo cosa ha fatto davvero”

Aurelio De Laurentiis è tornato a parlare dell’addio di Maurizio Sarri, avvenuto ormai due anni fa. Che i rapporti tra il presidente e l’ex allenatore del Napoli non fossero idilliaci si era intuito, ma adesso il patron azzurro ha rivelato, con dichiarazioni molto forti (alle quali ADL non è di certo nuovo), alcuni retroscena in merito a cosa realmente accadde nell’estate del 2018. Ecco un estratto dell’intervista che De Laurentiis ha rilasciato al Corriere dello Sport: “Sarri è stato un traditore. Ha tradito me e il Napoli, ci ha lasciato usando una scusa volgare, cioè quella dei soldi. Io l’ho voluto qui, l’ho lanciato come tecnico e l’ho sempre protetto, lui mi ha ripagato scegliendo di andare via. Infine, il tradimento è stato completato quando dopo un solo anno è tornato in Italia, ma stavolta alla Juventus”.

Nelle prossime ore il Corriere pubblicherà l’intervista integrale con tutti i temi toccati dal presidente, dalle voci di mercato su Fabian e Koulibaly fino al rinnovo di Mertens.