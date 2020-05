Il Mattino – ADL dice no al ritorno in campo dal 13 giugno

Secondo quanto riportato dal Il Mattino, non tutti i presidenti di A sono d’accordo a ripartire dal 13 Giugno. L’Udinese è tra i club che ha scritto di voler di rinviare la ripartenza per il campionato di A, cosa che ha dichiarato ad ampie lettere anche il presidente del Napoli.

ADL preferirebbe ripartire almeno dal 20 giugno. L’amministratore delegato della Lega di A, ovvero Luigi de Siervo, dovrà incontrare Sky per capire se ci sono i margini di un accordo.

I club si rivolgeranno al tribunale civile di Milano nel caso in cui continuasse la diatriba con Sky. Intanto dalla Germania si registra l’ascolto medio di 473 mila spettatori per il ritorno in campo.