CALCIOMERCATO MN – Lukaku agente immobiliare e Mertens pupillo neroazzurro. Zielinski amore eterno Napoli

Torna come di consueto la nostra rubrica sul calciomercato, che tanto impazza già in queste settimane.

Il primo punto da analizzare è il cambio lavoro di Romelu Lukaku. Secondo indiscrezioni il fortissimo attaccante dell’Inter, pur di portare Dries Mertens in nerazzurro, ha deciso di diventare un agente immobiliare. Infatti avrebbe indicato a Mertens il luogo dove comprare casa a Milano e magari prendere quella di Lautaro che partirà. Non ci pare il caso di parlare di questo ma certamente bisogna fare chiarezza sulla questione Mertens. L’attaccante del Napoli è in scadenza ed ha la possibilità di ascoltare le offerte che gli pervengono siano esse del Napoli che di altre squadre. Tra queste altre squadre innegabilmente c’è l’Inter che non ha offerto un euro in più del Napoli. La differenza sta tutta nel fatto che Dries sta aspettando un passo da De Laurentiis sulla questione multe: se il presidente accetterà di mettersi alle spalle quell’ avvenimento risalente a novembre 2019, allora Dries ha già la sua prima scelta. Nel caso contrario sarà costretto a chiudere le porte al Napoli, a valutare l’Inter e non solo (c’e anche il Chelsea su di lui).

Altro rinnovo è quello di Piotr Zielinski. Dopo una lunga trattatica però pare che la firma sia solo una formalità. Il centrocampista polacco resterà in azzurro fino al 2024 (anno in cui Zielinski ha deciso di smettere) ma molto probabilmente ci sarà un opzione nel contratto per proseguire fino al 2025. Piotr Zielinski giura amore eterno alla maglia azzurra.