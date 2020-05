Il Napoli continua la rivoluzione sul mercato. Per ora non c’è niente di concreto, ma i rumors degli ultimi giorni fanno presagire che un ciclo è finito e che nella prossima sessione di mercato ci sarà un vero e proprio rinnovamento della rosa. Un rinnovamento iniziato già nella scorsa sessione di calciomercato invernale, con gli acquisti di Diego Demme, Lobotka e Politano; una rivoluzione che porterà la firma di Gennaro Gattuso – che con ogni probabilità sarà l’allenatore del Napoli anche per la prossima stagione – e che vedrà molti volti noti lasciare Napoli e altrettanti nuovi talenti approdare all’ombra del Vesuvio.

Oltre al reparto offensivo, con diverse situazioni in stallo da risolvere, anche il centrocampo subirà un piccolo cambiamento. Con Allan e Fabian Ruiz cercati con insistenza da diverse big d’Europa, Cristiano Giuntoli continua a seguire diversi profili, fra cui quello di Tonali del Brescia e Wendel dello Sporting Lisbona. Il portoghese nei giorni scorsi è stato accostato al Napoli (Qui per saperne di più), ma scopriamo meglio il nuovo talento scovato da Giuntoli.

Nato a Duque de Caxias nell’agosto del 1997, Marcus Wendel Valle da Silva – anche noto come Wendel – è un talentuoso centrocampista dello Sporting Lisbona. Cresciuto nelle giovanili del Fluminense, nel 2016 viene promosso in prima squadra, ma solo nel 2017 fa il suo esordio. Con il club di Rio de Janeiro, nella sua prima stagione fra i professionisti, totalizza 33 presenze e mette a segno 5 reti. Nel 2018 molti club europei puntano il radar su di lui; ma solo lo Sporting Lisbona riuscirà a guadagnarsi le sue prestazioni, per la cifra di 7 milioni e mezzo di euro. Con il club della capitale del Portogallo questa stagione totalizza ben 1,583 minuti in campo – l’equivalente di 19 presenze – e mette a segno due reti.

Alto 1,80 m ha un’ottima struttura fisica, bravo sia con i pedi che di testa. Uno dei suoi cavalli di battaglia è sicuramente la conclusione dalla distanza. Da buon centrocampista offensivo è abile anche nel servire i compagni, data anche con l’ottima visione di gioco. Destro naturale, in Liga NOS si è fatto apprezzare soprattutto per la sua velocità palla al piede.

Il costo del suo cartellino, secondo Transfermarket, si aggira intorno agli 8 milioni di euro. Lo Sporting Lisbona, però, lo ha già valutato intorno ai 20 milioni di euro. Su di lui però non solo il club di ADL ma anche l’Everton di Ancelotti. L’ennesimo incrocio che vedremo con l’ex tecnico del Napoli nella prossima sessione di mercato. I Toffes infatti sono anche sulle tracce di Allan e Lozano; ma seguono anche alcuni profili visionati dal Napoli, fra cui Gabriel e Osimhen del Lille.