Nonostante domani sia possibile, per il decreto, riprendere gli allenamenti collettivi, molte squadre non li effettueranno. Non è stato, infatti, ancora approvato il documento del Ministero dello Sport da parte del Comitato Tecnico Scientifico per cui non è ancora certo che le misure proposte per limitare la diffusione di Covid-19 in ambito sportivo garantiranno sufficienti garanzie. La decisione in merito è stata rinviata a domani.

A rivelarlo è la Gazzetta dello Sport che inoltre afferma, attraverso la propria edizione online, che con ogni probabilità saranno vietati assembramenti e sarà fatto tutto il possibile per il distanziamento sociale permettendo solo allenamenti in piccoli gruppi.