Stando al quotidiano sportivo “A Bola” il Napoli ha messo nel mirino il centrocampista dello Sporting Lisbona, Marcus Wendel Valle da Silva (conosciuto come Wendel). Il centrocampista portoghese è ormai un obiettivo concreto per gli azzurri, che avrebbero intenzione di acquistarlo per sostituire Allan, che potrebbe partire direzione Liverpool, sponda Toffes.

Il centrocampista classe 98′ è un prodotto del Fluminense. Il costo del suo cartellino si aggira intorno ai 20 milioni di euro, su di lui non solo Giuntoli ma anche l’Everton di Ancelotti. Nel caso il club del Merseyside dovesse prendere Allan, allora la strada per il centrocampista 22enne sarebbe spianata.