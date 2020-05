Il Mattino: “Allan, De Laurentiis non fa sconti e prepara il piano alternativo”

De Laurentiis sa che questo non sarà il mercato ideale per vendere. Magari possono piovere un bel po’ di occasioni improvvise di chi, invece, avendo per anni vissuto al di sopra delle proprie possibilità, sarà costretto a ridimensionarsi. D’ altronde, sarà una gara a tagliare ingaggi e in molti dovranno rinunciare ai sogni di gloria. Ed ecco perché il presidente si prepara all’ attesa e blocca le frenesie di Koulibaly e Allan in primis: perché le loro quotazioni non calano, non c’ è recessione per i loro cartellini.

E poiché difficilmente qualcuno si avvicinerà alle richieste del Napoli, ovvero 110 milioni per il senegalese e 75 milioni per il brasiliano, ecco che il club azzurro si prepara al piano B: tenerseli. Manchester City e Psg sono avvisate.

Fonte: Il Mattino