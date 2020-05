CdS – Napoli, il programma per la Fase 2: definito il giorno per tornare a Castel Volturno

Pronti, via: inizia la Fase 2 anche per il Napoli. Questa mattina seguiranno i protocolli per avvicinarsi al training center di Castel Volturno. Il centro allenamenti, inoltre, è già stato sanificato. Pronti tamponi a domicilio per tutti. L’edizione odierna del Corriere dello Sport scrive che giovedì, per l’intera squadra azzurra, ci sarà un altro tampone. I ragazzi di Gattuso saranno sottoposti anche ad esami sierologici e venerdì potranno iniziare, finalmente, ad allenarsi. Il centro sportivo ha tre campi: ci saranno gruppi di 4 sui campi citati e poi si alterneranno nel secondo turno. Le sedute, ovviamente, saranno gestite da Gattuso e il suo staff. Pronto il lavoro aerobico ma anche tecnica col pallone: si partirà dal mattino.