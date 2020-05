Insigne oggi è ormai il punto di riferimento del Napoli non soltanto sul campo. La donazione di 100 mila euro fatta all’ ospedale Cotugno, gli è valso il riconoscimento pubblico delle istituzioni e della sanità napoletana. Inoltre, in questo periodo, i suoi contatti con De Laurentiis sono continui.

I due stanno discutendo sulla questione multe per trovare una soluzione che possa rendere meno inquieto il rapporto tra il club e la squadra. Ed è Insigne che tiene i contatti coi compagni, informandoli delle varie decisioni intraprese dai dirigenti e dallo staff tecnico per la ripresa degli allenamenti. Ci sono state più componenti che l’ hanno determinata. A partire dal cambio dell’ allenatore, ma anche l’addio a Raiola.

Un distacco che ha riportato tranquillità nel giocatore, che ha potuto agire in tutta libertà anche nella gestione del rapporto con De Laurentiis. I due si sono ritrovati dopo mesi di contrasti e di messaggi incrociati, che ne avevano turbato la convivenza. Con l’ allenatore, Insigne è entrato subito in sintonia. I due si sono ritrovati sulla questione tecnico-tattica e hanno condiviso il rilancio. Oggi, è lui il leader incontrastato. Un ruolo che affretterà i tempi del prolungamento del contratto, in scadenza a giugno 2022: Lorenzo dovrebbe firmare fino al 2024. La sua volontà è di chiudere qui, vuole sentirsi ciò che è stato Totti per la Roma o Del Piero per la Juventus.

Fonte: Gazzetta dello Sport