Dalla Spagna arriva una notizia clamorosa: secondo Todofichajes Mertens vestirà la maglia del Milan la prossima stagione, con l’annuncio previsto già per la settimana prossima!

Con la partenza di Ibrahimovic, la dirigenza rossonera avrebbe pensato a Dries Mertens come sostituto, in uscita dal Napoli a parametro zero.

Gazidis avrebbe dunque già battuto tutta la concorrenza e trovato l’accordo con il giocatore.