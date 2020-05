Da oggi sono ripartiti gli allenamenti individuali dei calciatori.

Mercoledì è il giorno che potrebbe segnare la svolta per il campionato: si dovrebbe dunque quel giorno decidere la sorte della Serie A.

Nelle ultime ore trapela la possibilità che l‘Italia segua le orme della Germania. Altrettanto per mercoledì è prevista una riunione per decidere se far ripartire o meno la Bundesliga.

In caso di riavvio del campionato tedesco, ci sono ottime possibilità che la Serie A farà altrettanto. In caso contrario, se la Bundesliga dovrebbe fermarsi, sarà difficile che in Italia si riprenda.