Petagna non basta, la Juventus vince a Ferrara.

Nonostante la rete del centravanti di proprietà del Napoli Andrea Petagna, la Spal non regge la Juventus perdendo davanti ai propri tifosi 1-2.

Dopo un primo tempo combattuto che ha visto la squadra di Sarri trovare la rete del vantaggio con Cristiano Ronaldo (che ha così eguagliato il record di Quagliarella e Batistuta di 11 partite di fila in gol), nella seconda frazione di gioco prima Aaron Ramsey raddoppia, poi su rigore Andrea Petagna accorcia le distanze.

Mai troppo pericolosa però la formazione di Luigi Di Biagio che vede allontanarsi sempre di più la luce in fondo al tunnel, mentre la Juventus ritrova la vittoria in trasferta che permette ai bianconeri di toccare quota 60 punti in classifica, costringendo Lazio ed Inter a dover portare a casa i 3 punti per la lotta scudetto.