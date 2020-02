Accostato al Napoli, anche il Psg sonda Simone Inzaghi! Piacciono due centrocampisti

(ANSA) – PARIGI, 22 FEB – Il direttore generale del Paris St. Germain, Leonardo punta sulla Lazio. Deciso a rinforzare il club in estate, all’ex milanista non sono sfuggite le ottime performance in serie A della squadra biancoceleste e avrebbe avuto già contatti informali per conoscere la situazione contrattuale del tecnico Simone Inzaghi, visto il probabile divorzio in estate dall’attuale allenatore Thomas Tuchel.

Lo scrive, sia nell’edizione in edicola che su quella online, il giornale sportivo francese L’Equipe, secondo cui il Psg vorrebbe prelevare dalla Lazio anche due giocatori: il serbo Milinkovic-Savic e il montenegrino Marusic. In particolare, per il proprietario del club parigino Al-Khelaifi non sarebbero un problema i 100 milioni che il presidente laziale Claudio Lotito avrebbe chiesto per Milinkovic, tanto meno i 15 che sarebbero la quotazione di Marusic.