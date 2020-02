Alvino: “Curioso di rivedere il tridente leggero. Koulibaly? Vi spiego la scelta”

Carlo Alvino, noto giornalista campano, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, sulle frequenze di Radio Kiss Kiss:

“Koulibaly? Scelta preventivabile da parte dello staff, a seguito di due mesi out, non era necessario che Kalidou giocasse due gare in 3 giorni.

La gara di stasera? Sono curioso particolarmente di rivedere il tridente leggero: Mertens nello specifico non ha ancora segnato alla scala del calcio, sarebbe bello che lo facesse, soprattutto contro una delle società che maggiormente lo sta cercando in ottica della prossima stagione”.