Una gara da affrontare con maturità

Il Napoli andrà in scena questa sera a San Siro per la prima parte del doppio confronto con l’Inter: un impegno probante, i nerazzurri, sotto l’egida di Conte sono diventati a tutti gli effetti la seconda forza in Italia, trasformando San Siro in un fortino difficilmente espugnabile.

Risulterà quindi fondamentale giocare una gara accorta e intelligente, cercando di sfruttare ogni minimo errore del reparto arretrato avversario, la scelta di un centrocampo pragmatico (probabile il ritorno di Allan dal primo minuto), oltre che del tridente leggero in avanti, potrebbe risultare emblematica in tal senso.

Il ritorno al San Paolo potrebbe inoltre essere un’arma importante a disposizione di Insigne e compagni, che dovranno quindi essere maturi nel non perdere la testa nei momenti di tensione nervosa più elevata.