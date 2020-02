Corno: “Eriksen out, Lukaku? Conte non riesce a farne a meno”

Elio Corno, noto giornalista e tifoso nerazzurro, è stato intercettato dalla redazione di Radio Kiss Kiss.

Queste le dichiarazioni rilasciate dal collega milanese in vista di questa sera:

“La formazione di stasera? Eriksen non dovrebbe partire dal primo minuto, così come Ashley Young.

Lukaku? Si è discusso molto del turn over per il belga, ma Conte non riesce proprio a farne a meno. Magari stasera giocheranno Lautaro e Sanchez, ma, da ciò che filtra nelle ultime ore il tecnico nerazzurro dovrebbe confermare ancorano una volta Romelu”.