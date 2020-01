Veroma, su Kumbulla piomba l’ Everton di Ancelotti: per il difensore possibile asta con Napoli ed Inter

Il mercato è entrato nella sua fase centrale, impazzano le trattative ed i possibili colpi. Il Napoli dopo i colpi Lobotka e Demme, il quasi acquisto a giugno di Rrhamani dal Verona con cui mancano gli ultimi dettagli, gli azzurri non mollano il pressing per Kumbulla. Il difensore 2000 del Verona ha suscitato molto interesse. In Italia la squadra più vicina pare sia l’Inter di Conte, con il Napoli leggermente defilato. Ma nelle ultime ore si regista un inserimento dall’Inghilterra dell’Everton di Ancelotti: infatti l’ex tecnico azzurro, vorrebbe portare con sé il giovane talento del Verona. Ancelotti pare che lo voleva anche al Napoli, notizia che certifica quando il nuovo allenatore dei Toffees sia interessato