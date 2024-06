Spalletti: “Poco brillanti, ci si prende più tempo per scegliere bene”

Luciano Spalletti, ct della Nazionale, ha rilasciato delle brevi dichiarazioni ai microfoni RAI dopo l’amichevole contro la Turchia di Montella terminata 0-0. Queste le parole dell’ex allenatore del Napoli: “Siamo stati poco brillanti e poco continui, in alcune circostanze la squadra è stata alta e ha fatto qualcosa, è la partita d’inizio. C’è bisogno di un po’ di tempo per sistemare le cose. C’è l’amichevole di domani per decidere i convocati, ci si prende più tempo possibile. Dobbiamo arrivare a dopodomani mattina. Dobbiamo saper cambiare in modo veloce, abbiamo accusato un po’ di stanchezza, abbiamo provato ma ormai era finita la gara. Abbiamo perso tanti palloni molto semplici. Sono però soddisfatto perchè è stata una partita vera, intensa e bisogna andare a prendere e conoscere certe cose”.