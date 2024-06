Sky – Italia senti Di Lorenzo: “Pronti per affrontare top squadre come la Spagna”

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del match Italia-Spagna e delle sensazioni. Ecco cosa ha dichiarato:

“È bello questo calore dei tifosi, ma lo viviamo ogni giorno, fuori dall’hotel ci sono tantissime persone che ci aspettano. Questo ci spinge a dare di più, queste sono partite che non vediamo l’ora di giocare. Sappiamo che davanti avremo una squadra forte, ma come ha detto il mister abbiamo voglia di confrontarci contro queste grandi squadre. Metteremo in campo le nostre qualità per cercare di punirli. Tutte le partite sono difficili, nella prima abbiamo dato prova di una grande maturità perché non era facile rimontare. Stasera il livello si alza, ma siamo pronti”.