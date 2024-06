CorrSport – Inizia l’era di Antonio Conte: ieri il tecnico a cena con ADL

Inizia l’era di Antonio Conte 1.0.

Ieri il tecnico salentino è stato a cena con ADL in quel di Roma. Lo riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: “La notizia in fondo a questa spy story che fa un po’ Le Carré e un po’ ispettore Coliandro, è che Antonio Conte è arrivato ieri a Roma, ha incontrato De Laurentiis, l’ad Chiavelli e il ds Manna alla Filmauro, ha cenato con loro e oggi sarà ufficiale la sua investitura fino al 2027: è lui, il nuovo allenatore del Napoli. È lui, la luce in fondo al tunnel di una stagione che ha sbriciolato lo scudetto, creato strappi che dovranno essere ricuciti con cura e azzerato le certezze di un gruppo di valorosi talenti che il signor Antonio dovrà innaffiare con la maestria e l’adrenalina da leader vero, ricostruendo l’anima della squadra”.