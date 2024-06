Probabile formazione Spagna-Italia: Spalletti conferma tutti

L’Italia questa sera scenderà in campo per il secondo atto dell’Europeo contro la Spagna. La vittoria all’esordio ha dato molto fiducia agli uomini di Spalletti, avvalorata ancora di più dal pareggio di ieri tra Croazia e Albania. Con una vittoria gli azzurri sarebbero già qualificati come primi del girone con una giornata d’anticipo. Come riportato da Tmw, questa mattina c’è stata una piccola rifinitura e poi tutti a pranzo a Iserlohn. Alle 17.30 viaggio in pullman verso la Veltins-Arena di Gelsenkirchen distante una settantina di chilometri.

La probabile formazione azzurra: (4-2-3-1) – Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Jorginho, Barella; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.