Criscitiello: “Europeo horror di Di Lorenzo”

Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Sportitalia.com, si sofferma anche sull’europeo di Di Lorenzo e dell’Italia:

“Il prossimo sarà il terzo flop consecutivo con le qualificazioni Mondiali. Siamo senza presente e senza futuro. Sarebbe facile prendersela con Di Lorenzo che ha fatto un Europeo horror ma cosa vi aspettavate se per tutto l’anno a Napoli non si è salvato neanche il magazziniere che fa il caffè buono? Le convocazioni di Spalletti sono state tutte senza senso e la sua idea di calcio completamente in contrasto con le caratteristiche dei suoi uomini”.