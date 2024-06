Di Marzio: “Il Milan ha chiesto informazioni per Lukaku, su di lui anche il Napoli, ma Chelsea non accetta prestiti”

Alcune big di Serie A si preparano ad acquistare una nuova punta per la prossima stagione. Tra le squadre con il bisogno di un numero 9 c’è il Milan, che ha appena perso a parametro 0 Olivier Giroud. I rossoneri come riportato dal giornalista Gianluca di Marzio hanno chiesto al Chelsea informazioni per Romelu Lukaku. Come riporta l’esperto sul belga c’è anche il Napoli, con Antonio Conte che ha chiesto espressamente il suo arrivo in caso di addio di Victor Osimhen. Al momento gli inglesi non accettano la formula con cui hanno ceduto alla Roma la punta, ovvero il prestito con diritto di riscatto, per lasciarlo partire sarà necessaria una vendita a titolo definitivo.

https://x.com/DiMarzio/status/1798101748315455984?t=aAWuu9idPE8Klg4O_lUIOw&s=08