Spalletti: “Di Lorenzo un figlio per me, difficile fare a meno di lui”

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Croazia-Italia, gara decisiva per la qualificazione agli ottavi di finale di Euro2024, Luciano Spalletti ct della Nazionale ha parlato del momento difficile di Di Lorenzo e della sua prestazione sottotono nella gara contro la Spagna. Queste le sue parole:

“Di Lorenzo è un figlio per me, è difficile fare a meno di lui soprattutto grazie alle sua qualità, faccio davvero fatica. Bisogna tener conto delle situazioni, ma sul suo valore a livello calcistico e umano non ho nessun dubbio. Non c’è bisogno di parlare troppo con lui, c’è un’intesa fortissima tra di noi”.