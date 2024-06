Come riportato da Tuttomercatoweb.com, in casa Napoli ci potrebbero essere problemi sul fronte terzini. All’esordio con l’Uruguay, infatti, Mathias Olivera è uscito col ghiaccio alla coscia.

Il terzino azzurro, impegnato con la sua nazionale nella Copa America, ha giocato per circa un’ora, salvo poi essere costretto a fermarsi per un acciacco fisico e costretto ad accomodarsi in panchina.

In ogni caso, per l’uruguaiano dovrebbe trattarsi solo di un affaticamento muscolare.