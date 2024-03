Napoli, spunta un nome nuovo per la panchina

Come riporta la Gazzetta dello sport, è fitto il casting per il prossimo allenatore partenopeo. Se non dovesse essere riconfermato Calzona, il Napoli virerebbe sui nomi già noti come Palladino, Italiano e Farioli. Ma, secondo la Gazzetta, ci sarebbe un nuovo nome da attenzionare: si tratta di Fabio Pecchia, attuale tecnico del Parma, prossimo al salto di categoria. Pecchia conosce già l’ambiente Napoli, essendo stato il vice di Rafa Benitez quando il tecnico spagnolo allenava i partenopei. Quindi nome nuovo per una panchina che potrebbe regalarci sorprese.