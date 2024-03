Caso Acerbi-Jesus, le parole di Fedele

Si continua a parlare del caso tra Francesco Acerbi e Juan Jesus. Durante la trasmissione di Radio Marte, è intervenuto il dirigente sportivo Enrico Fedele. Ecco le sue parole:

“La società del Napoli doveva proibire a Juan Jesus di parlare sui social dopo le parole dell’avversario. Juan Jesus doveva dire semplicemente che non avrebbe parlato con nessuno, se non con gli organi competenti. Le prove sono tutte dalla sua parte e quindi non era necessario intervenire per rispondere a ciò che Acerbi aveva affermato. Detto questo, io ritengo che l’episodio sia da condannare in maniera decisa”