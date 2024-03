GdS – Kim può tornare in Serie A: l’Inter osserva e spera

L’ex difensore del Napoli Kim Min Jae non sta trascorrendo settimane serene nella sua nuova squadra, il Bayern Monaco.

Il club tedesco ha messo da parte il difensore coreano in queste settimane, facendolo accomodare in panchina per diverse sfide, tant’è che i bavaresi starebbero pensando ad un prestito per la prossima stagione.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter starebbe concretamente pensando all’ex difensore del Napoli per rafforzare la difesa: “Il coreano non è felice del suo momento al Bayern e l’Inter segue con attenzione la situazione: se i tedeschi dovessero aprire al’ipotesi di un prestito, lo stesso Kim non vedrebbe male un ritorno in Serie A”.