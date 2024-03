L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano Osimhen ha svolto un allenamento personalizzato ieri per smaltire i fastidi muscolari che lo hanno costretto a saltare la partita contro l’Inter e anche le due amichevoli della Nigeria. Tuttavia, sarà disponibile per la sfida contro l’Atalanta, un incontro cruciale per la zona coppe. Sarà un vero dentro o fuori per il Napoli.