Abodi: “Terna arbitrale tutta al femminile? Un traguardo verso la normalità”

Domenica alle 12:30 Inter e Torino scenderanno in campo allo stadio San Siro. Sembrerebbe una sfida come tante, di poca attenzione visto che l’Inter ha già vinto lo scudetto. Invece, il match ha ricevuto una grande attenzione mediatica. Il motivo è presto detto: la terna arbitrale sarà tutta al femminile. Maria Sole Ferreri Caputi dirigerà l’incontro e, con lei, le assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti. In Italia, era già successo in Serie B e Coppa Italia. Ora tocca al massimo campionato. Andrea Abodi, il ministro per lo sport e per i giovani, ha rilasciato una nota a riguardo. Ecco quanto si legge:

“La decisione del designatore della CAN Gianluca Rocchi di comporre tutta al femminile la terna arbitrale che farà il suo debutto in Serie A nella gara Inter-Torino domenica prossima, rappresenta un segnale estremamente positivo dal punto di vista culturale e sociale, un altro passo in avanti verso l’affermazione delle pari opportunità. Non dovremmo stupirci della notizia, ma credo vada valorizzata come traguardo di un percorso verso la normalità che ha bisogno di altre tappe e di consolidarsi nel tempo. Auguro buon lavoro a Maria Sole Ferrieri Caputi, Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti, ma al tempo stesso il mio pensiero va anche a Emily Biolatto, giovane arbitro vittima di una aggressione nell’Alessandrino. Ogni anno quasi 500 arbitri vengono picchiati o insultati, questo vuol dire che dobbiamo lavorare sistematicamente, ognuno nel proprio ruolo, per affermare il rispetto e l’educazione nello sport, come negli altri ambiti sociali, a partire dalla scuola. Questi principi vanno allenati e promossi quotidianamente, perché lo sport li evoca spesso ma non sempre riesce a praticarli“.